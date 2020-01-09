У РНБО заявили про 7 версій авіакатастрофи в Ірані

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов повідомив про наявність ще трьох версій авіакатастрофи в Ірані. Про це секретар РНБО розповів виданню "Радіо Свобода".

Данилов зазначив, що всього існує сім версій, але три з них поки що є закритими.

"Версій ми маємо сім - чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", - сказав Данилов.

Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО заявив про 4 версії авіакатастрофи МАУ в Ірані. Головні причини - теракт, зіткнення з іншим літаючим об'єктом, вибух двигуна і ураження літака російської зенітною ракетою ЗРК.

РБК-Україна писало, що згідно зі звітом Управління цивільної авіації Ірану щодо катастрофи, екіпаж іншого лайнера бачив, як горів український літак.

Зазначимо, що Іран для участі в розслідуванні авіакатастрофи МАУ направив офіційні запрошення представникам США та інших країн.

До цього Іран заявив про втрату частини даних з чорних скриньок літака МАУ. Втім згодом цю інформацію спростували.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.