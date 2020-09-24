ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В РНБО розробляють Стратегію кібербезпеки України

Київ, Четвер 24 вересня 2020 11:24
В РНБО розробляють Стратегію кібербезпеки України
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Національному координаційному центрі кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) почали розробку Стратегії кібербезпеки України. Стратегія повинна посилити кіберзахист країни.

Про це повідомили у прес-службі РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Стратегія буде розроблятися з урахуванням міжнародного досвіду.

"Стратегія визначатиме пріоритети національних інтересів України у сфері кібербезпеки, а також основні підходи і напрямки до формування питань кіберзахисту. Упевнений, це суттєво підсилить оборону складову кіберпростору країни", - сказав Данілов.

Нагадаємо, 14 вересня президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки, яка має визначити основні напрямки політики країни в цій сфері. Документ базується на трьох принципах: стримування, стійкість і взаємодія.

Також повідомлялося, що Стратегію воєнної безпеки почали розробляти в Міністерстві оборони. Вона буде спрямована на приєднання до плану дій щодо членства в НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика РНБОкибербезопасность
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся