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РНБО запустила сайт з українськими санкційними списками

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 11:58
РНБО запустила сайт з українськими санкційними списками Фото: засідання РНБО (facebook com rnbou)
Автор: Юлія Бойко

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запустила сайт з українськими санкційними списками. У ньому майже 4 000 записів з фізичними особами, а також майже 2 000 - з юридичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на цей сайт.

Зокрема, на сайті sanctions-t.rnbo.gov.ua міститься перелік фізичних та юридичних осіб, проти яких застосовуються санкції. На ньому реалізована функція пошуку фігуранта по ПІБ, а також вказується номер президентського указу і його дата, дата народження фігуранта, громадянство, термін дії санкцій, рід діяльності та місце проживання.

Відносно юридичних осіб вказані наступні дані-назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса і так далі.

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РНБО Санкції
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