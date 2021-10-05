СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками
Фото: заседание СНБО (facebook com rnbou)
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками. В нем почти 4 000 записей с физическими лицами, а также почти 2 000 - с юридическими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на этот сайт.
В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции. На нем реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.
В отношении юридических лиц указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.