ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками

Новина українською →
Киев, Вторник 05 октября 2021 11:58
СНБО запустил сайт с украинскими санкционными списками Фото: заседание СНБО (facebook com rnbou)
Автор: Юлия Бойко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) запустил сайт с украинскими санкционными списками. В нем почти 4 000 записей с физическими лицами, а также почти 2 000 - с юридическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на этот сайт.

В частности, на сайте sanctions-t.rnbo.gov.ua содержится перечень физических и юридических лиц, против которых применяются санкции. На нем реализована функция поиска фигуранта по ФИО, а также указывается номер президентского указа и его дата, дата рождения фигуранта, гражданство, срок действия санкций, род деятельности и место проживания.

В отношении юридических лиц указаны следующие данные - название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес и так далее.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Санкции
NEWS
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы