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РНБО запустила сайт "Окупант" для пошуку військовополонених РФ

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Субота 05 березня 2022 20:49
РНБО запустила сайт "Окупант" для пошуку військовополонених РФ Фото: Російські полонені в Баштанці (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорців

Рада національної безпеки і оборони України відкрила новий мережевий ресурс для пошуку полонених російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Окупант".

Сайт "Окупант" (invaders-rf.com) є ресурсом, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених Збройних сил РФ. У картотеці ресурсу дані про загарбників, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року.

"Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їхні знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв'язатися з представниками Міністерства оборони України", – йдеться на стартовій "Окупанта".

Окрім того, в РНБО вкотре нагадали, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Женевської конвенції. Вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням.

До слова, для вимушених переселенців створили Всеукраїнську мапу допомоги з інтерактивними елементами.

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