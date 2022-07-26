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В РНБО дізналися про фейкові заходи окупантів: "відбудовують" вцілілі дитсадки і не тільки

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Маріуполь, Вівторок 26 липня 2022 15:57
В РНБО дізналися про фейкові заходи окупантів: "відбудовують" вцілілі дитсадки і не тільки Фото: окупанти "відбудовують" дитсадки в Україні, відремонтовані до війни (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У РНБО розповіли про головні "досягнення" окупантів на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"У Маріуполі окупаційна влада відкриває пляжний сезон, наражаючи на небезпеку місцевих жителів, оскільки, щоб повністю розмінувати "звільнені" території загарбникам знадобились би роки", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в окупованій Запорізькій області окупанти почали видавати російські свідоцтва про народження, в Херсонській області триває рублева окупація.

"Окупанти показово "відновлюватимуть" вцілілі дитсадки і школи, реконструйовані за українські та європейські кошти", - додають в ЦПД, розповідаючи про ситуацію в окупованій Луганській області.

Що стосується Харківської області, то тут окупанти залишили частину Балаклійської громади без газу та заборонили місцевому населенню пересуватися територією громади

А в Криму зобов’язали місцевих колаборантів сформувати та профінансувати "добровольчий" батальйон для участі у війні проти України.

Як повідомлялося, російські пропагандисти утворюють фейки, за допомогою яких намагаються дискредитувати українських шукачів захисту в ЄС.

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