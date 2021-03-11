РНБО затвердила створення Центру протидії дезінформації: відома дата початку роботи

Він зазначив, що до роботи Центру буде залучено співробітники Служби розвідки.

"Рішенням РНБО цей центр був створений. Він почне працювати з наступного вівторка. Центр буде знаходитися в апараті РНБО. Зараз буде максимальна активізація, будемо в щоденному режимі працювати. До нього будуть залучені представники розвідки. Ми зможемо дати відсіч дезінформації з боку РФ", - сказав Данилов.

Він також розповів, що центр буде діяти окремо і матиме свого керівника, якого призначить президент Володимир Зеленський.

"Центр буде окремим як Національний координаційний центр з кібербезпеки. Там буде окремий керівник, який призначається президентом України. Буде окреме положення і окремий указ про призначення керівника", - сказав секретар РНБО.