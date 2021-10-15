РНБО затвердила План оборони України

За словами Данілова, над документом працювали два роки.

"Було затверджено вперше в історії план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - пояснив секретар РНБО.

Інших деталей щодо документу він не озвучив.