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РНБО затвердила План оборони України

Автор: Олександр Мороз

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) затвердили План оборони України. Документ затвердили 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За словами Данілова, над документом працювали два роки.

"Було затверджено вперше в історії план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - пояснив секретар РНБО.

Інших деталей щодо документу він не озвучив.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скликав на 15 жовтня чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого мали розглянути ряд питань.

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РНБООлексій Данілов