РНБО затвердила оборонне замовлення на три роки

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) затвердила основні показники оборонного замовлення на 2020, 2021 і 2022 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що у 2020 році на виконання оборонного замовлення передбачено 25,848 млрд гривень, що на 16% більше, ніж у 2019 році. На розвиток виробничих потужностей ОПК передбачено майже 10% цих коштів, з них 1,7 млрд гривень спрямують на дослідницькі та дослідно-конструкторські роботи.

За попередніми розрахунками, частка українських постачальників становитиме майже 90%, імпорт близько 10%, що передбачає підтримку українського ОПК.

Крім того, на засіданні були розглянуті питання, пов'язані з виконанням оборонного замовлення та технічним оснащенням сил безпеки та оборони. Це стосується, зокрема, розробки Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України та відповідних законодавчих актів.

Крім того, Кабінет міністрів зобов'язали внести до Ради проекти законів для залучення іноземних інвестицій в ОПК, а також фінансового оздоровлення та підтримки його підприємств.

Також повідомляється, що оборонне замовлення продовжить розробку і закупівлю за найважливішими проектами ракетної техніки.

У розпорядженні силового блоку буде також додатковий фінансовий ресурс у розмірі 10 млрд гривень під державні гарантії для реалізації програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки. Такий обсяг державних гарантій військові отримають вперше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО направила на затвердження президенту Володимиру Зеленському проект стратегії національної безпеки і оборони.