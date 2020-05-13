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РНБО може зняти необхідність позачергового засідання Ради, - нардеп

Новини » Політика   

Для цього достатньо рішення РНБО про продовження заборони російських соцмереж

Якщо заборону російських соцмереж продовжить Рада національної безпеки і оборони (РНБО), у скликанні позачергового засідання Верховної Ради відпаде необхідність. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, СБУ звернулася до РНБО з проханням продовжити блокування російських соціальних мереж.

"Відповідно, це буде розглянуто на засіданні РНБО. Якщо буде рішення РНБО про продовження російських соцмереж, згідно з указом президента ... Якщо завтра буде указ, то приймати цю постанову (Ради, - ред.) вже не буде сенсу", - зазначила Кравчук.

Вона також пояснила, що у позачерговому засіданні вже не буде потреби.

"Давайте дочекаємося рішення. Якщо воно буде, сама потреба просто зникне. Ми до речі, неодноразово заявляли, що підтримаємо і готові, але є нормальний механізм", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді зібрали необхідну кількість підписів для проведення ще одного позачергового засідання парламенту. Очікується, що на це засідання можуть винести постанову про продовження заборони російських соціальних мереж.

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Заборона поширюється, зокрема, на Mail.ru, "ВКонтакте" і "Одноклассники".