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У РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж

Новини » Політика     24.04.2020 - 12:08
У РНБО підготували проект рішення про санкції щодо російських соцмереж
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У РНБО також підготували проект рішення про санкції щодо інтернет-сервісів

Апаратом Ради національної безпеки та оборони України підготовлено проект рішення щодо застосування санкцій стосовно російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники". Про це повідомили у пресслужбі Ради нацбезпеки.

З метою застосування санкцій і підготовки засідання РНБО секретар Ради безпеки Олексій Данілов направив відповідні листи до Кабміну, Нацбанку та СБУ з проханням надати пропозиції з цього питання. У прес-службі цього відомства зазначили, що засідання РНБО відбудеться найближчим часом.

Як зазначається, у проекті передбачається застосування санкцій щодо більш ніж чотирьохсот юридичних та фізичних осіб, зокрема російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, серед них "Mail.ru", "ВКонтакте" та "Одноклассники" та інших.

Нагадаємо, раніше СБУ запропонувала продовжити заборону на використання російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте" ще на три роки.

РБК-Україна писало, що в 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року, яке передбачає заборону "Яндекса", "ВКонтакте", "Однокласників" і ряду інших російських сайтів і компаній.

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