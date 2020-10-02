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В РНБО розповіли, коли почнуть ставити на облік користувачів "Вконтакте"

Автор: Роман Тверденко

Рада нацбезпеки та оборони заявила, що взяття на облік користувачів російської соцмережі "Вконтакте" може початися через півроку. Міра повинна бути реалізована в рамках стратегій кібербезпеки та інформаційної безпеки України.

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Про це повідомляє "Суспільне".

В РНБО зазначили, що в рамках розробки цих стратегій можливе взяття на облік та інших заборонених в Україні соцмереж.

"Протягом півроку буде розроблена нова стратегія кібербезпеки України, а також стратегія інформаційної безпеки. Питання створення системи обліку українських користувачів "ВКонтакте" та, за необхідності, інших соцмереж, які знаходяться під контролем держави-агресора, буде обговорюватися в рамках реалізації згаданих стратегій", - сказано в заяві РНБО.

Раніше про взяття на облік користувачів "Вконтакте" заявив секретар РНБО Олексій Данилов. Він обґрунтував це тим фактом, що соцмережа заборонена в Україні, а додаток платформи залишається робочим через зміну проксі-адрес.

Міністерство культури попросило Apple і Google обмежити можливість завантаження програми для користувачів з України.

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