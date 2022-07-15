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В Генштабі відповіли на звинувачення, що "Херсон здали без бою", історією командира роти

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Херсон, П'ятниця 15 липня 2022 19:05
В Генштабі відповіли на звинувачення, що "Херсон здали без бою", історією командира роти Фото: танкісти у перший день війни прорвали оборону окупантів біля Херсона (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Генштаб ЗСУ спростував фейк про те, що "Херсон здали" історією командира танкової роти Дмитра Дозірчого. Військовий за бої на півдні отримав найвищу нагороду "Герой України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю танкіста виданню Hromadske.

Дозірчий згадує, що підготовка до наступу РФ почалася за декілька днів. Його роту перекинули в Херсонську область на Олешківські Піски. Зранку 24 лютого їм повідомили про початок війни та наказали прориватися на Херсон.

Танкісти повинні були звільнити Антонівський міст біля Херсона, щоб забезпечити прохід піхоти, проте російські окупанти встигли зайняти позиції у цьому районі.

"Під мостом ми знищили міномет. Там уже стояла розгорнута станція зв’язку. А ще 30-40 людей особового складу були на мосту з протитанковими засобами - РПГ-7В та ПТУРами. Тобто вони вже на нас чекали. Блокували Нову Каховку й чекали, що вся бригада буде виходити через цей напрямок", - пояснив Дозірчий.

За його словами, українські військові зайняли Антонівський міст близько 17:00 24 лютого після активних боїв. Окупанти атакували ЗСУ авіацією, проте не змогли зупинити штурм.

"Над нами пролетіла ворожа авіація - три "Сушки". Зрозуміло, що всі попадали, люки позакривали. Дві "Сушки" повернулись і над поліцейським блокпостом скинули дві авіабомби. Не знаю, чи вони помилилися, чи в такий спосіб лякали. Але в міст бомби не влучили - пролетіли метрів на 5 далі, упали на схил і скотилися в болото", - розповів танкіст.

Після того, як українські військові пройшли мости, цивільні почали активно виїжджати з Олешок та Херсона у напрямку Миколаєва.

Нагадаємо, що українські військові атакують склади та командні пункти ворога на півдні, зокрема і біля тимчасово окупованого Херсона.

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Херсон Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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