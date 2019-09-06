В РНБО з'явився радник з інформаційної безпеки

Секретар Ради національної безпеки (РНБО) Олександр Данилюк призначив Дениса Гурського своїм радником з інформаційної безпеки. Про це повідомляє пресс-служба РНБО.

Повідомляється, що основним завданням Гурського на цій посаді стане участь у розробці стратегічних програм підсилення інформаційної безпеки на виконання Стратегії національної безпеки України, додаткова координація відповідних робочих груп, взаємодія з міжнародними партнерами.

Олександр Данилюк зазначив, що аспекти інформаційної безпеки є пріоритетними напрямками роботи РНБО.

"Україна вже зробила великий прогрес у побудові інфраструктури даних урядових організацій, тепер саме час ці дані захистити. І ми хочемо запропонувати нові механізми такого захисту", - сказав він.

Повний стратегічний план та робочу групу презентують восени 2019 року.

Денис Гурський - голова правління громадської організації SocialBoost і співзасновник інкубатора 1991 Open Data Incubator та хабу розвитку громадянських технологій 1991 Сivic Tech Center.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким змінив склад РНБО.

Відповідно до указу президента, в персональний склад РНБО були введені прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр оборони Андрій Загороднюк і голова Верховної ради Дмитро Разумков (за згодою).

Також президент затвердив персональний склад РНБО главу СБУ Івана Баканова, міністра закордонних справ Вадима Пристайка і генерального прокурора Руслана Рябошапку.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський призначив Данилюка керівником Національного координаційного центру кібербезпеки.