РНБО вимагає змінити керівництво УЗ: теперішнє призвело компанію до дефолту

Згідно з цим документом, керівництво компанії не виконує показники по капітальним інвестиціям і темпам електрифікації ж/д. Це змушує компанію здійснювати закупівлю дизельного палива у Росії.

Також в РНБО звинувачують топ-менеджмент в недодаванні зарплат і неефективних закупівль. Зараз т.в.о. голови УЗ виконує Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві компанією.

У документі також сказано, що головна проблема УЗ - кредитні зобов'язання на 35,8 млрд грн і ще 19,1 млрд грн кредитів ДП ​​"Донецька залізниця".

Відзначається, що це загрожує технічного дефолту компанії. Критична ситуація на УЗ свідчить про загрози держбезпеки, що може привести до дестабілізації роботи критичних об'єктів ж/д галузі.

Тимчасове управління триватиме до тих пір, поки не оберуть голову правління, і не сформують орган управління компанії.