РНБО вимагає змінити керівництво УЗ: теперішнє призвело компанію до дефолту

Рада нацбезпеки і оборони ініціювала (РНБО) введення тимчасового управління на АТ "Укрзаліниці". Це пов'язано з критичним станом УЗ, яке загрожує нацбезпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ РНБО.
Згідно з цим документом, керівництво компанії не виконує показники по капітальним інвестиціям і темпам електрифікації ж/д. Це змушує компанію здійснювати закупівлю дизельного палива у Росії.
Також в РНБО звинувачують топ-менеджмент в недодаванні зарплат і неефективних закупівль. Зараз т.в.о. голови УЗ виконує Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві компанією.
У документі також сказано, що головна проблема УЗ - кредитні зобов'язання на 35,8 млрд грн і ще 19,1 млрд грн кредитів ДП "Донецька залізниця".
Відзначається, що це загрожує технічного дефолту компанії. Критична ситуація на УЗ свідчить про загрози держбезпеки, що може привести до дестабілізації роботи критичних об'єктів ж/д галузі.
Тимчасове управління триватиме до тих пір, поки не оберуть голову правління, і не сформують орган управління компанії.
Як відомо, з початку року в УЗ відбулися вже дві паливні кризи, коли через дефіцит дизпалива рух поїздів опинялося під загрозою повної зупинки.
Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак звинуватив в паливних коллапсах керівництво компанії, яке не здатне до ефективного управління компанією, а глава Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина заявила, що керівництво "Укрзалізниці" просто знущається над людьми, бюджетом і країною.
Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, член ТСК Костянтин Бондарєв заявив, що нинішнє керівництво "Укрзалізниці" неефективно, тому главу правління і Наглядову раду необхідно змінити.
Він нагадав, що частина проблемних питань УЗ пов'язані безпосередньо з Юриком, який очолює компанію вже вдруге. Так, саме він раніше проводив так звану реструктуризацію боргів УЗ, в результаті чого ставки кредитів для УЗ виявилися в середньому в два рази вище, ніж на ринку.