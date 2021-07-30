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РНБО доручила Кабміну розібратися в стані справ в УЗ. Можливі звільнення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на сьогоднішньому засіданні розглянула стан справ в "Укрзалізниці". Кабміну доручено розібратися з цим і прийняти в разі необхідності кардинальні рішення, аж до звільнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, на засіданні РНБО звернули увагу, що на сьогодні процеси у фінансово-господарській діяльності та в забезпеченні сталого функціонування "Укрзалізниці" становлять загрозу національній безпеці України.

"Тому РНБО прийняла протокольне доручення Кабміну розібратися в стані справ (в "Укрзалізниці" - оед.) і в разі необхідності прийняти кардинальні, в тому числі кадрові, рішення з цього питання", - додав Данілов.

Нагадаємо, Європейська Бізнес-асоціація не підтримала проєкт наказу Мінінфраструктури України щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Зазначимо, раніше народний депутат України Михайло Цимбалюк заявив, що через неефективне управління, відсутність реформи і тотальну корупцію "Укрзалізниця" втрачає мільярди гривень. Тому поки компанія не буде реформована, будь-яке підвищення тарифів не поліпшить ситуацію на підприємстві.

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Кабінет Міністрів УкраїниРНБОУкрзалізницяОлексій Данілов