РНБО доручила Кабміну розібратися в стані справ в УЗ. Можливі звільнення

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на сьогоднішньому засіданні розглянула стан справ в "Укрзалізниці". Кабміну доручено розібратися з цим і прийняти в разі необхідності кардинальні рішення, аж до звільнень.

За його словами, на засіданні РНБО звернули увагу, що на сьогодні процеси у фінансово-господарській діяльності та в забезпеченні сталого функціонування "Укрзалізниці" становлять загрозу національній безпеці України.

"Тому РНБО прийняла протокольне доручення Кабміну розібратися в стані справ (в "Укрзалізниці" - оед.) і в разі необхідності прийняти кардинальні, в тому числі кадрові, рішення з цього питання", - додав Данілов.