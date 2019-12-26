При РНБО планують створити Раду експертів з енергобезпеки

При Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) створять Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як наголошується, Рада з енергобезпеки буде діяти як консультативний орган і вирішувати питання безпеки в енергетичній сфері.

"Зараз вже розробляється проект Положення цієї Ради та створені робочі групи за напрямами в енергетичній сфері", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, важливим завданням для влади є збереження позицій України як провідної держави-транзитера газу.

"Через наші потужності повинні проходити максимальні обсяги газу. У цьому контексті, важливим є позиція міжнародного співтовариства по будівництву газопроводу "Північний потік-2", - зазначив Данилов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення можливостей держави у сфері кібербезпеки. Відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив ввести в дію рішення РНБО від 7 грудня "Про невідкладні заходи щодо посилення можливостей держави у сфері кібербезпеки".

Крім того, Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки і оборони. На створення центру уряд направило понад 12 мільйонів гривень. У Кабміні зазначили, що центр повинен зменшити ризики витоку інформації.