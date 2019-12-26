ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

При РНБО планують створити Раду експертів з енергобезпеки

Новини » Політика     26.12.2019 - 16:36
При РНБО планують створити Раду експертів з енергобезпеки
Фото: засідання РНБО (rnbo.gov.ua)

Рада з енергобезпеки буде діяти як консультативний орган

При Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) створять Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Як наголошується, Рада з енергобезпеки буде діяти як консультативний орган і вирішувати питання безпеки в енергетичній сфері.

"Зараз вже розробляється проект Положення цієї Ради та створені робочі групи за напрямами в енергетичній сфері", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, важливим завданням для влади є збереження позицій України як провідної держави-транзитера газу.

"Через наші потужності повинні проходити максимальні обсяги газу. У цьому контексті, важливим є позиція міжнародного співтовариства по будівництву газопроводу "Північний потік-2", - зазначив Данилов.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо посилення можливостей держави у сфері кібербезпеки. Відповідно до статті 107 Конституції України президент постановив ввести в дію рішення РНБО від 7 грудня "Про невідкладні заходи щодо посилення можливостей держави у сфері кібербезпеки".

Крім того, Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Єдиного центру зберігання та обробки даних у сфері національної безпеки і оборони. На створення центру уряд направило понад 12 мільйонів гривень. У Кабміні зазначили, що центр повинен зменшити ризики витоку інформації.

В Україні створили міжвідомчу групу з розвитку спиртової галузі Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення кібербезпеки
Новини України РНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся