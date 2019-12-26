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При СНБО планируют создать Совет экспертов по энергобезопасности

Новости » Политика     26.12.2019 - 16:36
При СНБО планируют создать Совет экспертов по энергобезопасности
Фото: заседание СНБО (rnbo.gov.ua)

Совет по энергобезопасности будет действовать как консультативный орган

При Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создадут Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как отмечается, Совет по энергобезопасности будет действовать как консультативный орган и решать вопросы безопасности в энергетической сфере.

"Сейчас уже разрабатывается проект Положения этого Совета и созданы рабочие группы по направлениям в энергетической сфере", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущей державы-транзитера газа.

"Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа. В этом контексте, важным является позиция международного сообщества по строительству газопровода "Северный поток-2", - отметил Данилов.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности. Соответствуя статье 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности".

Кроме того, Кабинет министров принял решение о создании Единого центра хранения и обработки данных в сфере национальной безопасности и обороны. На создание центра правительство направило более 12 миллионов гривен. В Кабмине отметили, что центр должен уменьшить риски утечек информации.

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