РНБО планує змінити стратегію кіберзахисту України

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) планує найближчим часом розробити зміни в стратегію кіберзахисту України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, розробкою змін займаються фахівці як з профільних державних структур, так і представники приватного сектора.

"Час вносить певні корективи, повинні реагувати на виклики. І у разі необхідності стратегія буде коригуватися залежно від завдань з кіберзахисту", - сказав Данилов.

Нагадаємо, в червні тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк анонсував нову стратегію кібербезпеки. За його словами, в цьому році державні електронні інформаційні ресурси пройдуть огляд стану кіберзахисту. За результатами огляду планувалася підготовка нової стратегії кабербезопасности.

Також РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський затвердив порядок проведення огляду розвідувальних органів України. Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО.