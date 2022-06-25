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В РНБО спростували топ-3 фейки про кандидатство України в ЄС: список

Фото: названі топ-3 фейки про кандидатство України в ЄС (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

В РНБО спростували три найпоширеніші фейки про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Серед яких "безкорисливість" рішення та нібито десятирічна перспектива вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Фейк 1 - кандидатство в ЄС для України є чисто формальним рішенням, яке нібито "нічого не дає".

Спростування - статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС.

Фейк 2 - навіщо той статус кандидата, включили би одразу в ЄС і не треба "тягнути".

Спростування - щоб стати повноцінним членом ЄС Україна повинна виконати кілька кроків:

  • продовжити реформу судової системи;
  • посилити боротьбу з корупцією;
  • забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;
  • впровадити антиолігархічний закон;
  • привести законодавство про медіа до стандартів ЄС;
  • змінити законодавство про нацменшини.

Фейк 3 - Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років кандидати в ЄС і нібито "Україні теж доведеться стільки чекати!".

Спростування - в разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік.

Нагадаємо, 23 червня Єврорада надала Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Псля цього високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.

Додамо, президент Володимир Зеленський прокоментував рішення лідерів Євросоюзу, заявивши, що України більше не є третьою країною, як її трактувала офіційна термінологія, а тепер вона - майбутній член в ЄС.

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