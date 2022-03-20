РНБО зобов'язала всі інформаційні канали транслювати телемарафон

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України зобов'язала всі інформаційні канали транслювати телемарафон єдиних новин. Президент Володимир Зеленський вже ввів це рішення в дію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

Згідно з рішенням, в умовах воєнного стану пріоритетним питанням нацбезпеки є реалізація єдиної інформаційної політики. Така політика забезпечується шляхом об'єднання всіх загальнонаціональних телеканалів (інформаційного та/або інформаційно/аналітичного наповнення) на платформі стратегічної комунікації, якою визначено цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини #UАразом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО призупинила діяльність "Опозиційної платформи - За життя" і ряду інших проросійських політичних партій.

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