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РНБО зобов'язала всі інформаційні канали транслювати телемарафон

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Київ, Неділя 20 березня 2022 09:03
РНБО зобов'язала всі інформаційні канали транслювати телемарафон Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України зобов'язала всі інформаційні канали транслювати телемарафон єдиних новин. Президент Володимир Зеленський вже ввів це рішення в дію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Згідно з рішенням, в умовах воєнного стану пріоритетним питанням нацбезпеки є реалізація єдиної інформаційної політики. Така політика забезпечується шляхом об'єднання всіх загальнонаціональних телеканалів (інформаційного та/або інформаційно/аналітичного наповнення) на платформі стратегічної комунікації, якою визначено цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини #UАразом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РНБО призупинила діяльність "Опозиційної платформи - За життя" і ряду інших проросійських політичних партій.

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Володимир Зеленський РНБО Війна Росії проти України
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