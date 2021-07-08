У РНБО пояснили, чому не закрили підприємства Фірташа

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому підприємства Дмитра Фірташа не закрили. Хоча РНБО ввела проти нього санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова "24 телеканалу".
"На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця", - підкреслив секретар РНБО.
Він зазначив, що люди мають працювати.
"А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є... Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили - ми ж не вороги України, люди мають працювати", - пояснив Данілов.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що росіяни в 2004 році попросили передати одне з родовищ титанової галузі бізнесменові Дмитру Фірташу. Він зазначив, що Фірташ отримав одне з родовищ титанової галузі у грудні 2004 року, в розпал "помаранчевих" подій.
Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 24 червня ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Фірташа і Павла Фукса.
Раніше Данілов пояснював, що санкції проти Фірташа ввели, в тому числі за роботу його заводу "Кримський титан" на окупованому півострові.