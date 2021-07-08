У РНБО пояснили, чому не закрили підприємства Фірташа

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, чому підприємства Дмитра Фірташа не закрили. Хоча РНБО ввела проти нього санкції.

"На сьогодні є санкції щодо громадянина Фірташа. Він не зможе користуватися тими активами, які є на території України. Нам було не зовсім зрозуміло спілкування з людьми, які обіймали міністерські посади. Вони вважали, що ми маємо закрити підприємства Фірташа. Це нісенітниця", - підкреслив секретар РНБО.

Він зазначив, що люди мають працювати.

"А що з людьми робити? Їх викинути на вулицю, чи як? Він зараз не може користуватися грошима, які є на цих підприємствах. Він не може продавати активи, які є... Однак ми відповідальні щодо цього. Коли міністр каже, чому підприємства Фірташа не закрили - ми ж не вороги України, люди мають працювати", - пояснив Данілов.