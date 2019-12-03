В РНБО обговорили сценарії деокупації Донбасу

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) провів координаційну нараду на якій було обговорено сценарії реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Повідомляється, що нараду було проведено 3 грудня у рамках підготовки до засідання РНБО з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, повернення Донбасу планується за підтримки міжнародних партнерів. При цьому Данилов зазначив, що Збройні сили України будуть мати всі необхідні директиви за різними сценаріями розвитку подій.

"Мир потрібен не тільки України, але й Європі. Наше спільне завдання - закінчити цю війну", - сказав він.

Нагадаємо, 3 грудня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Володимир Зеленський напередодні нормандської зустрічі планує провести засідання РНБО. В Офісі президента повідомили, що засідання відбудеться 4 грудня.

Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. У ній візьмуть участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції. При цьому, під час нормандського саміту не виключена двостороння зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.