В РНБО назвали терміни напрацювання Стратегії нацбезпеки України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що відомство до 14 березня завершить розробку Стратегії національної безпеки. Документ передбачає розробку окремої стратегії енергетичної безпеки.

"На сьогодні наше відомство відпрацьовує цю стратегію, і найближчим часом, до 14 березня, вона повинна бути закінчена", - сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що після цього документ публічно представлять для українського суспільства.

Данилов розповів, що при розробці стратегії особлива увага приділяється об'єднанню з європейською енергетичною системою. За його словами, це буде сприяти остаточному усуненню залежності від країни-агресора.