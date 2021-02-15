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В РНБО назвали терміни напрацювання Стратегії нацбезпеки України

Автор: Юлія Струк

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що відомство до 14 березня завершить розробку Стратегії національної безпеки. Документ передбачає розробку окремої стратегії енергетичної безпеки.

Про це він розповів у ході форуму "Україна 30".

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"На сьогодні наше відомство відпрацьовує цю стратегію, і найближчим часом, до 14 березня, вона повинна бути закінчена", - сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що після цього документ публічно представлять для українського суспільства.

Данилов розповів, що при розробці стратегії особлива увага приділяється об'єднанню з європейською енергетичною системою. За його словами, це буде сприяти остаточному усуненню залежності від країни-агресора.

Нагадаємо, у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки, яка визначає основні напрями державної політики у цій сфері.

Як писало РБК-Україна, на затвердження документ главі держави передали ще в лютому минулого року. В РНБО тоді підкреслювали, що вперше в центрі уваги документу - людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека.

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