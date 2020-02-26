В РНБО назвали групи ризику зараження коронавірусом

Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) за результатами аналізу та моделювання можливого варіанту поширення коронавіруса COVID-2019 в Україні виділив групи ризику в розрізі вікової категорії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО у Facebook.

Як повідомляється, за результатами моделювання в зоні найменшого ризику знаходяться особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%; для 50-59-річних - 1,3%; для 60-69-річних - 3,4%, для 70-79-річних - 7,8%.

У зоні найбільшого ризику знаходяться літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

При цьому наголошується, що в зоні ризику знаходяться люди, які страждають захворюваннями дихальної системи та діабет.

Фото: таблиця вікових категорій з ризиками захворювання коронавірусом (facebook.com/rnbou)

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні повністю під контролем у служб Міністерства внутрішніх справ України в цілодобовому режимі.

Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреисус заявляв, що старше покоління людей найбільш вразливим до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками. При цьому він зазначив, що 2% випадків інфікування вірусом є смертельним.