Зеленський про поступки РФ: деякі геополітики хочуть обміняти території на ілюзію миру

Деякі геополітики пропонують Україні піти на поступки Росії і віддати території заради ілюзії миру. З такими заявами на Заході не беруть до уваги цінності самих українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Президент відреагував, у тому числі на заяву ексдержсекретар США Генрі Кіссінджера.

"У Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито потрібно віддати Росії шматок України. Щоб начебто не було відчуження Росії від Європи. Таке враження, що у пана Кіссінджера на календарі не 2022 рік, а 1938, і він думав, що говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що в західній пресі почали з'являтися статті про те, що Україна має прийняти так звані важкі компроміси, віддавши територію в обмін на мир.

"Великі геополітики завжди не хочуть бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію світу. Треба завжди бачити людей. І пам'ятати, що цінності - це не просто слово", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що "ми маємо зробити все можливе, щоб у світі з'явилася стійка звичка - брати до уваги Україну".

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна має піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки.

За його словами, переговори між РФ і Україною мають початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Ряд європейських політиків також пропонував Україні піти на поступки щодо свого суверенітету. Йдеться про компроміси у війні з Росією. Однак такі дії призведуть тільки до затягування війни або нових конфліктів.

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