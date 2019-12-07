Разумков збирав закриту зустріч лідерів фракцій для обговорення нормандського саміту

На зустрічі також був присутній помічник президента Андрій Єрмак

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирав лідерів парламентських фракцій для обговорення майбутньої нормандської зустрічі. Про це розповів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна.

На зустрічі також був присутній помічник президента Андрій Єрмак, який відповідає за міжнародний напрямок в команді Зеленського.

“Сьогодні, 8 година ранку, в кабінеті Голови Верховної Ради України збір всіх голів фракцій, з паном Єрмаком, який є одним з основних помічників по міжнародних переговорах. І чітко обговорили, без камер, кожне питання-відповідь, яка наша стратегія, які є сценарії, які є ризики, чого ми боїмось, які є червоні лінії. Але не на камери. Бо як сказав наш президент, не все можна сказати на камери перед переговорами”, - сказав спікер.

Нагадаємо, три фракції Верховної ради України "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" вимагають від президента Володимира Зеленського на саміті "нормандської четвірки" дотримуватися "червоних ліній".

Як повідомляло РБК-Україна, що команда президента Володимира Зеленського готова провести конституційну реформу за підсумками нормандської зустрічі.

РБК-Україна писало, що Зеленський за результатами нормандської зустрічі може запропонувати Раді продовження закону про особливий статус Донбасу. Він також додав, що після цього зможуть внести зміни в закон в частині імплементації "формули Штайнмайера".