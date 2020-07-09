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В РНБО готові до втручання Росії на місцевих виборах

Київ, Четвер 09 липня 2020 16:22
В РНБО готові до втручання Росії на місцевих виборах
Фото: виборча дільниця (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

РНБО готова протистояти будь-яким атакам Росії

Рада національної безпеки та оборони України готова протистояти всіляким атакам Російської Федерації на місцевих виборах. РНБО готова запобігати не лише кібератакам, а й різним маніпуляціям.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Демедюка, одним з головних завдань держави є гарантування права громадян на вільне волевиявлення та забезпечення прозорих, демократичних виборів.

"Ми готові протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда. Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені", - заявив він.

Нагадаємо, в РНБО не бачать можливості проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі цього року.

Додамо, в Раду внесли постанову про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

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