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Опубліковано проект постанови про місцеві вибори 25 жовтня

Україна, Четвер 09 липня 2020 15:00
Опубліковано проект постанови про місцеві вибори 25 жовтня
Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Наразі проект опрацьовується у комітеті

У Верховній раді з'явився текст проекту постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонують призначити на 25 жовтня 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект зареєстрували в середу, 8 липня, але спочатку текст був відсутній.

Останній етап проходження проекту - опрацьовується у комітеті.

Підкреслимо, в травні лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що перенести місцеві вибори в Україні неможливо навіть у разі нової хвилі пандемії. Для перенесення виборів необхідно вносити зміни у Конституцію, наголосив глава фракції.

Однак у червні глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, коментуючи ймовірність скасування місцевих виборів через ситуацію з коронавірусом, заявив, що якщо в Україні буде підстава для тотального обмеження, то влада буде змушена перенести ці вибори.

Нагадаємо, на місцевих виборах цього року влада планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки в великих містах.

Як писало РБК-Україна, 11 червня Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах цієї осені українцям без прописки.

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