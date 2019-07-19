РНБО готується до засідання з питань енергобезпеки

Фото: Олександр Данилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні відбулося засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України планує провести засідання з питань енергетичної безпеки з урахуванням пропозицій експертної групи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Передбачається проведення наступного засідання експертної групи, за підсумками якого будуть представлені пропозиції для включення в проект рішення засідання РНБО з питань енергетичної безпеки.

Повідомляється, що сьогодні пройшло засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері, яке провів секретар Ради Олександр Данилюк. На засіданні члени експертної групи розглянули стан та проблемні питання реформування ринку природного газу України, розмежування до 1 січня 2020 року видів діяльності НАК "Нафтогаз України" у відповідності з вимогами Європейського Союзу (анбандлинга).

Крім того, експерти розглянули питання перспектив забезпечення природним газом українських споживачів і функціонування ГТС України.

Експертна група з питань захисту інтересів в енергетичній сфері щодо актуальних загроз національній безпеці України в газовій сфері була створена за результатами наради членів РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського з енергетичної безпеки, яке пройшло 31 травня 2019 року.

Нагадаємо, 31 травня РНБО вирішив дати два тижні уряду для підготовки пропозицій щодо вирішення проблем в енергетиці. За його словами, уряду вирішили дати два тижні, щоб визначити пріоритетні проблеми, запропонувати їх рішення і винести на наступне засідання РНБО.