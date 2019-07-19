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СНБО готовится к заседанию по вопросам энергобезопасности

Новости » Энергетика    19.07.2019 - 19:41
СНБО готовится к заседанию по вопросам энергобезопасности
Фото: Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня состоялось заседание экспертной группы по вопросам защиты национальных интересов в энергетической сфере

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины планирует провести заседание по вопросам энергетической безопасности с учетом предложений экспертной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Предполагается проведение следующего заседания экспертной группы, по итогам которого будут представлены предложения для включения в проект решения заседания СНБО по вопросам энергетической безопасности.

Сообщается, что сегодня прошло заседание экспертной группы по вопросам защиты национальных интересов в энергетической сфере, которое провел секретарь Совета Александр Данилюк. На заседании члены экспертной группы рассмотрели состояние и проблемные вопросы реформирования рынка природного газа Украины, разграничение до 1 января 2020 года видов деятельности НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Европейского Союза (анбандлинга).

Кроме того, эксперты рассмотрели вопросы перспектив обеспечения природным газом украинских потребителей и функционирования ГТС Украины.

Экспертная группа по вопросам защиты интересов в энергетической сфере относительно актуальных угроз национальной безопасности Украины в газовой сфере была создана по результатам совещания членов СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского по энергетической безопасности, которое прошло 31 мая 2019 года.

Напомним, 31 мая СНБО решил дать две недели правительству для подготовки предложений по решению проблем в энергетике. По его словам, правительству решили дать две недели, чтобы определить приоритетные проблемы, предложить их решение и вынести на следующее заседание СНБО.

 

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