У РНБО анонсували зміни у територіальній обороні

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Михайло Коваль анонсував зміни у територіальній обороні, які дозволять залучити всі верстви населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Коваля для АрміяІnform.

За словами Коваля, в Україні буде створено потужну територіальну оборону, до якої буде залучено усі верстви населення. Зміни в територіальній обороні дозволять повністю забезпечити безпеку у цьому напрямку.

"Ми врахуємо все, зокрема випускні курси військових ліцеїв і територіальні громади, які утримуватимуть підрозділи тероборони. Ці питання вже продумані. Ми пропонуватимемо розглядати всі ці документи вищому керівництву, і після того подавати до Верховної ради, щоб депутати ухвалили їх як законодавчі акти", - розповів він.

У РНБО зазначили, що до системи територіальної оборони залучатимуться громадяни різного віку.

"Дуже сильно піднімемо патріотичне виховання, зокрема молоді. Юнацький максималізм обов'язково слід використовувати і робити з молоді майбутніх керівників держави по всіх напрямках", - пояснив заступник секретаря РНБО.

Крім того, будуть внесені зміни щодо визначення кількості бигад тероборони. У РНБО хочуть визначати кількість бригад відповідно до особливостей області, в якій вони створюватимуться. Зокрема, у Києві планується створити 2 бригади.

"У нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об'єктів. Тому там, звісно, слід робити потужнішу організацію", - додав Коваль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль був призначений відповідальним за територіальну оборону України. Таке рішення було ухвалено під час закритого засідання РНБО напередодні нормандської зустрічі в Парижі.