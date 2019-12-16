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Призначено відповідального за територіальну оборону України

Новини » Політика     16.12.2019 - 15:59
Призначено відповідального за територіальну оборону України
Фото: Михайло Коваль (facebook.com)

Відповідальним за територіальну оборону призначений Михайла Коваля

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Михайло Коваль призначений відповідальним за територіальну оборону України. Про це РБК-Україна повідомили в РНБО.

Примітка редакції. У початковій версії з посиланням на Army Inform повідомлялося, що відповідальним за цей напрямок призначений Максим Кривонос. Однак, за уточненою інформацією, напрямок закріпили за Михайлом Ковалем.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов назвав головну загрозу світовій безпеці.

"У наступні п'ять-десять років кіберзброя стане номером один у світі, навіть ядерна зброя відійде на другий план", - заявив він.

При цьому секретар РНБО додав, що в глобалізованому світі, де війни все більше стають гібридними, захист інформації та пристроїв для роботи з нею є вкрай важливим, оскільки для кіберзлочинів не існує кордонів.

Крім того, за словами Данілова, в РНБО розглядають всі варіанти розвитку подій після нормандського саміту, включаючи ескалацію конфлікту на Донбасі.

В РНБО назвали головну загрозу світовій безпеці
Новини України РНБОназначениеСергій Кривонос
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