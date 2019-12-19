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На півдні України реалізують проект територіальної оборони

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 20:29
На півдні України реалізують проект територіальної оборони
Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Територіальна оборона є важливим елементом стримування можливої ескалації російської агресії

Міністерство оборони України планує в 2020 році реалізувати проект по організації територіальної оборони в одній з областей на півдні країни. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Загороднюка, на даний момент Міноборони проводить підготовчі роботи для реалізації проекту.

"У наступному році плануємо реалізувати в одній з областей на півдні України пілотний проект з організації територіальної оборони. Ми воліємо врахувати моделі, які вже працюють. Мова не йде про клонування якоїсь певної моделі, тому що це неможливо в силу різних контекстах, але багато чого ми візьмемо від наших партнерів", - заявив міністр оборони.

У міністерстві зазначили, що територіальна оборона є важливим елементом стримування можливої ескалації російської агресії.

"Її філософія полягає в тому, що кожен громадянин має право, а не обов'язок збройної захисту своєї батьківщини", - повідомив заступник глави Міноборони Олександр Поліщук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальним за територіальну оборону України призначений перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Михайло Коваль.

Також РБК-Україна писало, що секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що в наступні п'ять-десять років кіберзброю вытиснет ядерну зброю як головної загрози світовій безпеці.

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Новини України Міністерство оборони УкраїниМинистерство обороны РФАндрій Загороднюк
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