Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) анонсувала нові випробування крилатих ракет "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Мобільний комплекс крилатих ракет готується до нових випробувань. Як повідомляє прес-служба РНБО, Турчинов провів робочу нараду з розробником мобільного комплексу крилатих ракет, генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростильовим.

"Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун", який може знищувати морські і наземні цілі, після закінчення всіх випробувань і прийняття на озброєння, повинен стати одним з головних ударних комплексів, що забезпечить захист узбережжя Чорного і Азовського морів", - сказав секретар РНБО.

Відзначимо наступний етап випробувань планується на травень поточного року.

Нагадаємо, 5 квітня в Одеській області пройшли успішні випробування ракетного комплексу "Нептун".

У серпні 2018 року конструкторське бюро "Луч", яке входить в державний концерн "Укроборонпром", опублікувало відео нових випробувань української крилатої ракети наземного базування "Нептун".