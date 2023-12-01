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Снайперы убили 12 и ранили троих россиян за час возле Авдеевки (видео)

Авдеевка, Пятница 01 декабря 2023 08:26
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Снайперы убили 12 и ранили троих россиян за час возле Авдеевки (видео) Фото: снайперы убили 12 и ранили троих россиян за час возле Авдеевки (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Снайперы Сил специальных операций ликвидировали 12 и ранили троих оккупантов на Авдеевском направлении. Для этого им понадобился только час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.

"ССО работают на самых сложных участках фронта. Один из них – Авдеевское направление", - говорится в сообщении.

В частности, там только за час снайперы ССО уничтожили 12 единиц живой силы противника.

"Еще трое оккупантов, которые пытались подойти к позициям украинских военных, получили ранения", - добавили в ССО, уточнив, что пары снайперов работали на дистанции от 920 до 1170 метров.

Ситуация на Авдеевском направлении

Буквально вчера сообщалось, что российские войска предприняли очередную попытку штурма позиций украинских сил в районе Авдеевки Донецкой области. Бойцы Нацгвардии отбили ее, убив из миномета 18 оккупантов. По данным Генштаба, на Авдеевском направлении россияне активизировали штурмы, а также после определенного "затишья" из-за непогоды, значительно усилили артиллерийские обстрелы и удары с применением авиации.

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