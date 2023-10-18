RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снайперы ССО показали охоту на оккупантов в Херсонской области (видео)

Иллюстративное фото: снайперы ССО показали охоту на оккупантов в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские снайперы продолжают ликвидировать российских оккупантов, которые находятся на левобережье Херсонской области. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В ССО подчеркивают, что россияне на временно оккупированных территориях Украины находятся под постоянным "наблюдением" наших воинов, даже этого не подозревая.

 

"Так, в Херсонской области снайперы 73-го центра ССО охотятся на российских оккупантов, которые бродят по левому берегу Днепра. Каждый выстрел наших операторов улучшает статистику "хороших" (уничтоженных) россиян", - подчеркивают военные. 

Ликвидация оккупантов

Напомним, украинские защитники ежедневно ликвидируют российских солдат, которые вторглись на территорию нашей страны. 

Согласно данным Генштаба ВСУ, за последние сутки, 17 октября, потери россиян составили 620 человек

При этом всего с начала полномасштабной войны наши солдаты ликвидировали 290 050 солдат РФ. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская областьВойска РФВойна России против Украины