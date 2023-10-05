RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снайперы ССО показали, как уничтожили трех оккупантов на юге (видео)

Фото: снайперы ССО уничтожили трех оккупантов на юге (t me landforcesofukraine-1)
Автор: Наталия Гурковская

Снайперы Сил специальных оперпаций (ССО) работают по всей линии фронта, уничтожая оккупантов. В частности, "отминусовали" трех российских захватчиков на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Снайперы ССО "отминусовали" 3 окупантов на южном направлении", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как трое оккупантов одним за другим двигаются в окопе, не подозревая, что за ними следит украинский снайпер. В итоге, все трое были ликвидированы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

В частности, как уточняют в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись вперед возле Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.

При этом, российские войска и дальше пытаются захватить Марьинку и окружить Авдеевку в Донецкой области, однако успеха не имеют. На данный момент самым тяжелым "куском" фронта является Лимано-Купянское направление. Здесь сосредоточено более 110 тысяч оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине