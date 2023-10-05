Снайперы ССО показали, как уничтожили трех оккупантов на юге (видео)

"Снайперы ССО "отминусовали" 3 окупантов на южном направлении", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как трое оккупантов одним за другим двигаются в окопе, не подозревая, что за ними следит украинский снайпер. В итоге, все трое были ликвидированы.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений.

В частности, как уточняют в отчете Института изучения войны, ВСУ продвинулись вперед возле Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и вблизи Новопрокоповки в Запорожской области.

При этом, российские войска и дальше пытаются захватить Марьинку и окружить Авдеевку в Донецкой области, однако успеха не имеют. На данный момент самым тяжелым "куском" фронта является Лимано-Купянское направление. Здесь сосредоточено более 110 тысяч оккупантов.