Снайперы ССО на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков (видео)

"Во время ночного наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили группу противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по группе был открыт огонь, в результате чего были уничтожены трое военнослужащих противника.

"Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, попадающие в их прицелы", - добавили в СС

Силы обороны Украины уничтожают россиян

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.

Также украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.