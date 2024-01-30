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Снайперы ССО на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков (видео)

Архивное фото: Снайперы ССО на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков (t me landforcesofukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские снайперы на Херсонском направлении уничтожили группу российских разведчиков. Процесс ликвидации удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование сил специальных операций ВС Украины.

"Во время ночного наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили группу противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по группе был открыт огонь, в результате чего были уничтожены трое военнослужащих противника.

"Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, попадающие в их прицелы", - добавили в СС

Силы обороны Украины уничтожают россиян

За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.

Также украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российского террориста и уничтожили 40 единиц техники врага.

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