Снайпер та гранатомети: бойовики шість разів порушили "тишу" на Донбасі

Протягом минулої доби, 22 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з підствольного гранатомета. А в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка збройні формування РФ застосовували стрілецьку зброю. Також, неподалік Опитного окупанти вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поруч з Новолуганським, було зафіксовано роботу ворожого снайпера. Поблизу Шумів російсько-окупаційні війска випустили декілька черг зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

РБК-Україна писало, що 21 січня на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли з снайперської зброї.

Раніше повідомлялося, що режим тиші в Луганській області дотримуються з 18 по 21 січня. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала там жодного порушення.