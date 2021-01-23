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Снайпер и гранатометы: боевики шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: Инна Собора

В течение минувших суток, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие. Также, неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", рядом с Новолуганким, было зафиксировано работу вражеского снайпера. Вблизи Шумов российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

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О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

РБК-Украина писало, что 21 января на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.

Ранее сообщалось, что режим тишины в Луганской области придерживаются с 18 по 21 января. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала ни одного нарушения.

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