У Луганській області чотири дні поспіль дотримуються перемир'я, - ОБСЄ

Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)

Режим тиші в Луганській області дотримуються з 18 по 21 січня. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала там жодного порушення.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, опублікованому 22 січня.

Крім того, у Донецькій області за добу Місія зафіксувала 39 порушень режиму припинення вогню (всі, крім одного, вибухи невизначеного походження). Майже всі порушення сталися в районах на північ від Донецької фільтрувальної станції. За попередній звітний період в цій області зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому досягнута домовленість про перемир'я з 27 липня і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала не менше 6 360 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, в п'ятницю 22 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що 21 січня на Донбасі загинув український військовий. Позиції Збройних сил України обстріляли з снайперської зброї.