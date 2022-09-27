Снаряд восьмерых забрал. Российский солдат рассказывает о точности артиллерии ВСУ, - ГУР

"Нас вчера, так скажем, разбили очень сильно, восемь человек уехали в госпиталь без ног, без рук. Все живы, но ранены. восемь человек у нас забрали вчера. Сейчас неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, мы кто знает где", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По его словам, по позициям оккупантов было выпущено всего три снаряда и последний ранил восьмерых. Он также сообщил родственникам, что в результате успешных действий ВСУ они находятся "в кругу".