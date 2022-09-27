ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Снаряд восьмерых забрал. Российский солдат рассказывает о точности артиллерии ВСУ, - ГУР

Новина українською →
Київ, Вторник 27 сентября 2022 18:31
Снаряд восьмерых забрал. Российский солдат рассказывает о точности артиллерии ВСУ, - ГУР Фото: российский солдат рассказывает о точности артиллерии ВСУ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный своим родственникам по телефону рассказал, что украинские военные точным выстрелом ранили восемь его сослуживцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"Нас вчера, так скажем, разбили очень сильно, восемь человек уехали в госпиталь без ног, без рук. Все живы, но ранены. восемь человек у нас забрали вчера. Сейчас неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, мы кто знает где", - говорится в радиоперехвате ГУР.

По его словам, по позициям оккупантов было выпущено всего три снаряда и последний ранил восьмерых. Он также сообщил родственникам, что в результате успешных действий ВСУ они находятся "в кругу".

Ранее сообщалось, что оккупанты на Херсонском направлении обсуждают новости о мобилизации в РФ. Также они молятся о ранении, чтобы появилась возможность вернуться домой.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила разговор, в котором оккупанту рассказывают, что мобилизованных в РФ готовятся отправить в район оккупированного Херсона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Войска РФ
NEWS
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны