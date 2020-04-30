СН збереться на засідання для обговорення ситуації з Тищенком

Ситуацію із роботою ресторану "Велюр" народного депутата Миколи Тищенка обговорять на засіданні фракції "Слуга народу". Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку Арахамії, Тищенко має бути покараний.

"По Миколі Тищенку в нас не було офіційного зібрання фракції, але ми хочемо провести це і розглянути це питання. Моя особиста думка, що він має бути покараний, згідно з законом, і він особисто, і його заклад, сплатити те, що треба сплатити. Вважаю, що він має понести політично подвійну відповідальність. Тому що він не просто громадянин України, а народний депутат", - заявив глава фракції.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Тищенко надав фракції "Слуга народу" пояснення роботи ресторану "Велюр". За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював у режимі зустрічей.

Як писало РБК-Україна, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан Тищенка "Велюр" продовжує працювати всупереч карантину.

На наступний день правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, у закладі не було жодного відвідувача, однак там перебували кілька співробітників ресторану.