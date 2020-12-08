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В СН розповіли про наслідки відміни відповідальності суддям за неправосудні рішення

Автор: Андрій Козловський, Олег Черниш

В Україні через рішення Конституційного суду 12 грудня втратить силу стаття 375 Кримінального кодексу. Вона вводила відповідальність суддів за завідомо неправосудні рішення.

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Про це йдеться у матеріалі "Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ".

Народний депутат від партії "Слуга народу" Денис Монастирський заявив, що відповідальність суддів за їх неправосудні рішення буде скасовано, а кримінальні провадження проти них закриють.

"Я прогнозую, що ми зможемо повернутися до цього питання тільки після того, як суспільство побачить негативні наслідки декриміналізації цієї статті в найближчі кілька місяців", - заявив він.

Нагадаємо, раніше представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що у нього є питання до рішення КСУ про визнання неконституційною ст. 375 Кримінального кодексу.

Крім того, РБК-Україна писало, що після обрання президентом США Джо Байдена Вашингтон може допомогти президенту України Володимиру Зеленському відновити роботу із боротьби з корупцією, вирішивши питання з рішеннями Конституційного суду.

Прогноз погоди
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