У "СН" закликали уряд пришвидшити виконання антикризових рішень

Кабінет міністрів України повинен пришвидшити виконання антикризових рішень. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Корнієнка, уряд ухвалює рішення з затримкою. Так, рішення про зменшення зарплат чиновників було ухвалено через три тижні після голосування в Раді.

"Я хотів би звернутись до уряду, давайте більш тісно і швидко працювати. Тому що наприклад, історію над зменшенням зарплат чиновникам ми проголосували три тижні тому. І тільки вчора уряд прийняв вже постанову, яка регулює це на рівні дій. Тобто деякі дії треба робити швидше, оперативніше", - заявив він.

Представник "СН" зазначив, що зараз необхідно терміново розробити пакет заходів для допомоги малому та середньому бізнесу.

"Нам треба терміново напрацювати пакет заходів, який допоможе їм (малому бізнесу та середньому бізнесу - ред.) протриматись і закласти основи для розвитку. Ми всі чули про програму кредитування для малого та середнього бізнесу, але давайте вона вже реально буде в банках стартувати", - наголосив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та представників уряду можуть запросити на наступне засідання Ради для представлення так званого плану адаптивного карантину. У Раді заявили, що уряд не радився з парламентом щодо плану послаблення карантину.