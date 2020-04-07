В СН пояснили, як Рада може розглянути 16 тисяч правок до закону про банки

У фракції "Слуга народу" хочуть згрупувати 16 тисяч правок до законопроекту щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності і розглядати їх "пачками". Про це у коментарі РБК-Україна повідомило джерело у керівництві фракції.

За словами співрозмовника видання, таким чином розгляд в залі буде нетривалим.

"Існує стаття регламенту, яка дозволяє згрупувати поправки, відповідно до того, до якої статті вноситься ця правка. Приблизно так ми розглядали, коли були "майданчики Яценка". В принципі, там була велика кількість правок, але зрештою в залі це не було так довго. Чому це не вийшло з землею? Тому що це був політичний піар окремих партій, які принципово не давали згоди, щоб за регламентом їх згрупувати та відхиляти "пачками". Але поки рішення щодо розгляду не прийнято", - повідомило джерело.

За його словами, поправки до законопроекту поки що тільки планують розглянути на засіданні профільного комітету. У фракції нагадали, що аграрний комітет близько тижня готувався до розгляду 4 тисяч правок до земельного законопроекту.

"Можна тільки явити скільки часу знадобиться комітету для того, щоб звести таблицю. Поки що думають, яким чином ці правки проводити через комітет. Це фізично довго, коли така кількість правок", - розповіли у фракції.

Нагадаємо, 31 березня ВР прийняла в першому читанні законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей документ повинен унеможливити повернення націоналізованого "ПриватБанку" олігарху Ігорю Коломойському.

Станом на 7 квітня до законопроекту про банки 2571-д до другого читання подали понад 16 тисяч правок.