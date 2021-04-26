RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У СН сподіваються, що Шмигаль завтра внесе подання на призначення глави Міненерго

Автор: Юлія Струк

Перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль завтра може внести подання до Верховної ради на призначення міністра енергетики. На цю посаду фракція пропонує віце-президента НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Окреме буде засідання і з питанням кадровим щодо розгляду кандидатури пана Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Зараз ми виконуємо усі формальності. Таке подання вносить прем'єр-міністр за поданням коаліції. Сподіваємося, що завтра пан прем'єр внесе це подання до Верховної ради", - зазначив Корнієнко.

Парламентар додав, що претендент також має провести зустрічі з іншими фракціями.

"Також сьогодні ми зрозуміли, що пану Герману потрібно зустрітися з депутатськими фракціями, крім нашої. Виконати регламент і спробувати залучитися підтримкою інших фракцій у боротьбі за цю посаду", - заявив нардеп.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що главу Міністерства енергетики можуть призначити вже у четвер.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня у партії "Слуга народу" відзначили, що на одному з позачергових можуть розглянути призначення Галущенка главою Міненерго.

Так, на засіданні фракції СН прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив депутатам кандидата на пост міністра енергетики Германа Галущенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МинэнергоСлуга народаДенис Шмигаль