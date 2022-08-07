RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенсу продовжувати немає. Ізраїль досяг цілей операції в секторі Гази, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід (facebook com YairLapid)
Автор: Юлія Бойко

Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей військової операції в секторі Газа. На даний момент немає сенсу її продовжувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Яір Лапід зробив відповідну заяву на зустрічі з керівниками південних муніципалітетів. За його словами, Ізраїль досяг своєї мети в операції "Світанок" за три дні бойових дій у Газі проти палестинського "Ісламського джихаду".

Також він заявив, що на даний момент немає сенсу продовжувати операцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні о 20:00 може розпочатися перемир'я у секторі Газа.

При цьому ізраїльська сторона говорила, що бойові дії припинить лише у тому випадку, якщо терористи припинять запускати ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сектор ГазаІзраїль